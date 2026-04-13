El traslado de material electoral durante las Elecciones Generales 2026 se realizó, en algunos casos, mediante taxis por aplicativo, ante la falta de unidades logísticas previstas para la distribución oficial, según informó América Noticias.

La escena fue registrada en un centro educativo, donde al menos dos vehículos particulares fueron utilizados para transportar equipos electorales, lo que evidenció un nivel de improvisación en la distribución del material.

Los vehículos no eran camiones ni unidades oficiales, sino taxis convocados de emergencia para cumplir con la entrega del material electoral.

Conductores fueron convocados en la madrugada

Uno de los conductores que participó en el traslado confirmó que fue contactado durante la madrugada para cumplir con el servicio.

Según relató, llegó al punto asignado aproximadamente a las 4:00 de la mañana y permaneció más de dos horas en el lugar, limitándose únicamente a realizar labores de transporte.

El conductor indicó que no tenía vínculo directo con el proceso electoral y que fue convocado únicamente como servicio de movilidad.

Falta de camiones habría originado la medida

El uso de taxis se habría producido debido a la falta de unidades disponibles por parte de la empresa Servicios Generales Galaga, contratada para encargarse de la logística electoral.

Ante la ausencia de camiones suficientes para el traslado del material, se optó por utilizar vehículos particulares como solución de emergencia para evitar mayores retrasos.

Este hecho se suma a otros problemas logísticos reportados durante la jornada electoral, que retrasaron la instalación de mesas en distintos puntos de Lima.

Retrasos afectaron instalación de mesas en Lima Sur

Los problemas en la distribución del material generaron retrasos en la apertura de mesas de votación, especialmente en distritos como Villa El Salvador, donde los miembros de mesa y personeros tuvieron que esperar varias horas para iniciar el proceso.

En algunos casos, la instalación de mesas se realizó recién alrededor de las 10:00 de la mañana, luego de la llegada tardía del material electoral.

Posteriormente, se reportaron nuevas dificultades técnicas, como fallas en impresoras, falta de tinta y problemas en los sistemas informáticos.

Debido a estas fallas, el conteo de votos tuvo que realizarse manualmente en varios locales, lo que prolongó el cierre del proceso electoral hasta la madrugada del día siguiente.

Personeros permanecieron más de 24 horas en locales

Una personera relató que permaneció dentro de un local de votación durante más de 24 horas, debido a los retrasos en el escrutinio.

Según indicó, recién pudo retirarse alrededor de las 7:00 de la mañana del lunes, luego de que culminara el conteo manual de votos.

Asimismo, señaló que varias aulas permanecieron ocupadas durante la madrugada por ciudadanos que continuaban contando votos ante la falta de condiciones adecuadas.