El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) aprobó la nueva Tarifa Unificada de Uso del Aeropuerto (TUUA) de Transferencia para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de terminar un proceso de fijación tarifaria de oficio que incluyó análisis técnicos audiencias públicas y la recepción de informes de diversas entidades.

La TUUA para los pasajeros de vuelos internaciones será de 10.05 dólares, mientras que para los vuelos nacionales el costo es de 6.32 dólares. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030.

“Las tarifas indicadas, menores a las aprobadas de manera provisional, son producto de un exhaustivo análisis llevado a cado por los miembros del Consejo Directivo y el equipo técnico del Ositran”, expresa el comunicado de la entidad.

Además, señala que el presente tarifario ha sido llevado con respeto al principio de transparencia y los demás que rigen el actuar regulador, mediante los mecanismos de publicidad y participación ciudadana, incluyendo la realización de audiencias públicas.

El proceso terminó con una visita de reconocimiento a las instalaciones destinadas a pasajeros en transferencia.

Ositrán reafirmó su compromiso de cautelar de manera imparcial los intereses de los usuarios, del Estado y de los inversionistas.