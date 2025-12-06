El exfutbolista peruano Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, leyenda de la selección nacional, se recupera satisfactoriamente tras ser sometido a una cirugía de alta complejidad en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, luego de sufrir una fractura de cadera y fémur.

El histórico delantero de 78 años fue operado después de que una caída el 3 de noviembre comprometiera la prótesis de cadera izquierda que se le colocó en 2018, lo que puso en riesgo su movilidad.

Según el médico traumatólogo Marco Rebatta, la fractura afectó el componente femoral de la prótesis, por lo que se requirió una intervención especializada. La cirugía, realizada el 10 de noviembre y con cuatro horas de duración, incluyó la revisión y reemplazo del componente femoral, la colocación de un vástago de mayor longitud y la estabilización de la fractura con un alambre conocido como supercable.

A pesar de sus antecedentes de hipertensión, diabetes y problemas cardiovasculares, el exdelantero mostró una evolución favorable gracias al trabajo multidisciplinario de traumatología, cardiología, anestesiología y medicina interna.

El equipo médico confía en que la recuperación de ‘Cachito’ continuará de manera progresiva y que pronto podrá retomar su nivel de actividad previo al accidente.