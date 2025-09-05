Liseth Albina Ruiz Cruz, conocida como ‘La Patrona’ y pareja de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos.

La Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso su internamiento en este centro tras dictarse 36 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de organización criminal.

La investigada afrontará el proceso desde dicho penal luego de ser extraditada desde Bolivia, donde fue arrestada en Santa Cruz a pedido del Poder Judicial del Perú, que emitió una orden de detención preliminar en su contra.

De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, ‘Los Injertos del Cono Norte’ se dedicaban a extorsionar a empresarios, transportistas y microempresarios mediante llamadas, mensajes y videos, exigiendo dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.