La Corporación Nacional de Empresas de Transporte anunció un paro de transportistas para el próximo 15 de enero, en protesta por los constantes ataques contra choferes registrados en Lima y Callao.

La medida fue confirmada por su presidente, Julio Rau Rau, quien señaló en RPP que la inseguridad se ha recrudecido en los últimos días.

El dirigente denunció que delincuentes vienen disparando contra conductores de transporte urbano, situación que -afirmó- se ha intensificado tras el fin del estado de emergencia en diciembre.

Aunque el Gobierno anunció su ampliación, Rau Rau cuestionó la falta de acciones concretas para frenar la violencia contra el sector.

Según precisó, la paralización incluirá a todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, con participación de los cuatro conos: norte, sur, este y oeste.

El gremio espera que la medida genere una respuesta efectiva de las autoridades frente a la inseguridad que afecta a trabajadores y usuarios del transporte público.