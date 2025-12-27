El uso de fuegos artificiales durante la Nochebuena provocó un fuerte incremento de la contaminación del aire en Lima.

De acuerdo con el Senamhi, en varios distritos de la capital las partículas contaminantes registraron un alza de hasta 125 % en comparación con mediciones previas, situación que encendió la alerta por su impacto en la salud pública.

Las mediciones más altas se detectaron en Lima norte. En Puente Piedra, por ejemplo, una estación de monitoreo reportó a las 4:00 a. m. del 25 de diciembre niveles superiores en más de 125 % respecto al registro anterior.

Otros distritos como San Juan de Lurigancho, Santa Anita y San Martín de Porres también mostraron aumentos significativos durante la madrugada.

El subdirector de evaluación del ambiente atmosférico del Senamhi, Elvis Medina, explicó que las condiciones del clima influyeron en la acumulación de contaminantes.

“No hay mucho movimiento del aire. Los vientos están débiles y todo lo que se emite a la atmósfera se acumula”, señaló, al indicar que la estabilidad atmosférica impidió que las partículas se dispersaran.