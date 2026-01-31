La Policía Nacional del Perú informó la desarticulación de siete bandas criminales que operaban principalmente en Lima Sur y el distrito de Breña, como resultado de una serie de intervenciones focalizadas contra el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia común.
Las acciones policiales se concentraron en sectores considerados de alta incidencia delictiva en Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
En Villa María del Triunfo, se realizaron detenciones en distintos puntos, donde se incautaron cientos de envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana a presuntos implicados en la microcomercialización de estupefacientes.
El despliegue también alcanzó a Breña, donde se intervino un inmueble ubicado en el jirón Pichincha. En el lugar fueron detenidas cuatro personas, presuntos integrantes de una organización criminal, y se decomisaron drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, municiones y otros objetos vinculados a la presunta venta ilegal de sustancias.
