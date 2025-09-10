La Policía Nacional logró desarticular a la banda criminal conocida como ‘Los Maleantes del Cono’, dedicada presuntamente a la extorsión y el sicariato en diversos distritos de Lima Norte.

El coronel PNP Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, señaló que la captura se concretó gracias a una alerta ciudadana emitida por vecinos de San Martín de Porres.

En ese sentido, Montufar precisó que entre los detenidos figuran cinco ciudadanos extranjeros: tres de nacionalidad venezolana y dos cubana. Indicó además que, los fines de semana, solían alojarse en un hotel de San Martín de Porres, al que utilizaban como refugio tras cometer los crímenes.

“Conocedores por la alerta que nos daban a conocer vecinos en San Martín de Porres, a unas cuantas cuadras de la avenida Perú. [Los vecinos] nos alertaban que un grupo de criminales extranjeros los fines de semana abordaban o llegaban en vehículos, en motos lineales para introducirse en un hotel muy probablemente después de realizar sus actividades relacionadas a los actos contra el patrimonio y actos de sicariato”, manifestó a la prensa.

Hasta el momento se desconoce la función que desempeñaba cada uno de los capturados en la banda delictiva. Sin embargo, se investiga su posible participación en actos de extorsión dirigidos a transportistas, comerciantes y establecimientos diversos.

Durante el operativo, la Policía Nacional decomisó un arma de fuego, seis municiones, cinco explosivos, cartuchos de dinamita, 15 metros de mecha lenta, una motocicleta y un teléfono celular.