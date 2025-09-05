La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que investiga una posible vulneración de los servidores de la Dirección de Inteligencia, luego de que se difundiera información sensible en un canal abierto de Telegram.

La alerta fue emitida el 4 de septiembre por personal de la División de Seguridad Digital y posteriormente denunciada por el congresista Diego Bazán, quien advirtió que este hecho compromete la seguridad nacional.

Hace unas horas hackearon la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la PNP a pesar de medidas de seguridad anunciadas recientemente. Las organizaciones criminales incluso tuvieron acceso a los registros de los agentes PNP encubiertos de inteligencia y a las… — Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) September 5, 2025

En su comunicado, la PNP señaló que, tras detectar la alerta, se activó el plan de contingencia que incluyó la suspensión de los servicios afectados y la notificación a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Además, la Dirección de Ciberdelincuencia inició peritajes especializados para identificar a los responsables y determinar el alcance de la filtración.

#PNPInforma 📢 | Comunicado n.° 014-2025, dirigido a la opinión pública. pic.twitter.com/A3X5sEkXtV — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 5, 2025

Parte de los datos apareció en el grupo público “Deface Perú Chat” en la plataforma Telegram. Aunque la Policía no confirmó directamente un hackeo, reconoció que se detectó una “posible vulneración”. La exposición de información en un canal abierto eleva la preocupación por la seguridad de los agentes y las operaciones de inteligencia.