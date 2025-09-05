La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que investiga una posible vulneración de los servidores de la Dirección de Inteligencia, luego de que se difundiera información sensible en un canal abierto de Telegram.
La alerta fue emitida el 4 de septiembre por personal de la División de Seguridad Digital y posteriormente denunciada por el congresista Diego Bazán, quien advirtió que este hecho compromete la seguridad nacional.
En su comunicado, la PNP señaló que, tras detectar la alerta, se activó el plan de contingencia que incluyó la suspensión de los servicios afectados y la notificación a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Además, la Dirección de Ciberdelincuencia inició peritajes especializados para identificar a los responsables y determinar el alcance de la filtración.
Parte de los datos apareció en el grupo público “Deface Perú Chat” en la plataforma Telegram. Aunque la Policía no confirmó directamente un hackeo, reconoció que se detectó una “posible vulneración”. La exposición de información en un canal abierto eleva la preocupación por la seguridad de los agentes y las operaciones de inteligencia.
Te puede interesar
- PNP rechaza reglaje a Harvey Colchado y califica acusaciones de “imaginativas”
- Congreso aprueba aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes
- Ministerio del Interior: Carlos Malaver deberá responder ante el Congreso por crisis de inseguridad ciudadana
- JNJ evaluó pedido para vacar a su presidente Gino Ríos
- Arana sobre penal El Frontón: “Ahora tiene nuevas condiciones” y anuncia financiamiento para megapenales