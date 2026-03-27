La situación legal de Adrián Villar quedó en manos de la Novena Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima, que dejó al voto la apelación presentada por su defensa para anular la prisión preventiva de nueve meses.

El caso está vinculado al atropello que provocó la muerte de la deportista Lisette Marzano el 17 de febrero en San Isidro.

Durante la audiencia, el abogado César Nakasaki sostuvo que su patrocinado debe enfrentar el proceso en libertad, al considerar que se debe garantizar el debido proceso fuera de un centro penitenciario. Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

Por su parte, el fiscal Julio Tapia Cárdenas solicitó que se mantenga la medida de prisión preventiva, argumentando que es necesaria para asegurar el desarrollo efectivo de las investigaciones.

“Esta pena efectiva se tiene que cumplir. La prisión preventiva no solo alcanza para sujetarlo o para asegurar el proceso, sino para que su resultado sea eficaz. ¿De qué servirá un proceso cuyo resultado no tiene materialmente efecto?”, señaló durante la sesión.