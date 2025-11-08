La Policía Nacional ejecutó un operativo de fiscalización en el óvalo Gutiérrez, en Surco, como parte de las disposiciones aplicadas bajo el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

La acción se centró en supervisar a conductores de motos lineales y verificar que cumplan las recientes restricciones impuestas por motivos de seguridad.

La coronel Rocío Mayhua Rivera, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial, encabezó la intervención y recordó que está prohibido que dos personas se desplacen en una misma motocicleta dentro de las zonas declaradas en emergencia, y reiteró que, en caso de incumplimiento, “el copiloto debe descender” mientras el piloto continúa su ruta.

Como parte de la intervención, se realizaron controles de identidad a conductores y acompañantes, así como revisión de documentos, con el fin de desalentar el uso de motos en actividades vinculadas a la criminalidad.