El presidente José Jerí destacó el trabajo de la Policía Nacional del Perú tras la operación “Algarrobos”, que permitió la incautación de más de 3,400 kilos de clorhidrato de cocaína en Piura.

El mandatario supervisó los resultados del operativo en la sede de la Dirección de Aviación Policial, donde también se informó sobre la intervención de dos vehículos y la detención de Frank Cristopher Cotos Gallo, presunto implicado en el traslado de la droga.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el cargamento habría sido trasladado desde el Vraem hacia Sullana para ser enviado a Bélgica, camuflado en exportaciones de plátano orgánico.

Jerí afirmó que la acción policial demuestra el trabajo profesional de la PNP y aseguró que continuarán dando “golpe tras golpe” para enfrentar al narcotráfico y las organizaciones delictivas. La Policía informó que la organización criminal denominada “Algarrobos” estaría integrada por ciudadanos peruanos, colombianos y europeos dedicados al acopio y exportación ilícita.

Durante su visita, el presidente anunció que el Ejecutivo presentará a inicios de enero de 2026 un nuevo plan de seguridad ciudadana, elaborado con la experiencia policial, lineamientos internacionales y aportes del Plan Bratton. Especialistas extranjeros llegarán al país este mes para contribuir con insumos técnicos.

Jerí señaló que este instrumento será clave para articular los esfuerzos estatales contra la criminalidad y servirá también como hoja de ruta para el próximo gobierno.