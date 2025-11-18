Puente Piedra: incendio destruye cinco buses en medio de sospechas de extorsión (GALERÍA)
Cinco buses quedaron calcinados en una cochera de Valle Hermoso durante la madrugada, en un incendio cuyas causas aún se investigan. Aunque la policía sostiene que habría comenzado por una falla mecánica, vecinos y transportistas señalan indicios que les hacen sospechar de un posible atentado. La versión oficial se mantiene en evaluación mientras se esperan resultados de las pericias para determinar si hubo o no intencionalidad. Fotos:@photo.gec