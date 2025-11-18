1de 5
Puente Piedra: cinco buses se incendian en su patio de maniobras (GALERÍA)
Puente Piedra: cinco buses se incendian en su patio de maniobras (GALERÍA)

2de 5
Puente Piedra: cinco buses se incendian en su patio de maniobras (GALERÍA)
Puente Piedra: cinco buses se incendian en su patio de maniobras (GALERÍA)

3de 5
Puente Piedra: cinco buses se incendian en su patio de maniobras (GALERÍA)
Puente Piedra: cinco buses se incendian en su patio de maniobras (GALERÍA)

4de 5
Puente Piedra: cinco buses se incendian en su patio de maniobras (GALERÍA)
Puente Piedra: cinco buses se incendian en su patio de maniobras (GALERÍA)

5de 5
Puente Piedra: cinco buses se incendian en su patio de maniobras (GALERÍA)
Puente Piedra: cinco buses se incendian en su patio de maniobras (GALERÍA)

TAGS RELACIONADOS