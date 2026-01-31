El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que las playas del litoral de Lima Metropolitana registrarán niveles muy altos a extremadamente altos de radiación ultravioleta durante el sábado 31 y el domingo 1, situación que representa un mayor riesgo para quienes acudan a la costa en esos días.

Para el sábado 31, las zonas del norte como Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla presentarían un Índice Ultravioleta de hasta 11, mientras que en las playas del centro el IUV bordearía los 10 y en el sur llegaría a 9.

En general, las temperaturas mínimas se moverían entre los 19 °C y 20 °C, y las máximas entre 24 °C y 25 °C.

En el caso del domingo 1, el panorama se mantendría similar, con valores de radiación elevados en todo el litoral. En las playas del norte y centro se esperan índices de hasta 11, mientras que en el sur el IUV rondaría los 10.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 26 °C en varios puntos de la costa limeña.

Según los criterios técnicos del Índice Ultravioleta, los valores entre 8 y 10 corresponden a radiación muy alta y los iguales o mayores a 11 a radiación extremadamente alta.