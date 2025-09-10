La Municipalidad de Lima inauguró este martes la nueva vía expresa de cinco kilómetros que une la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur. El megaproyecto tiene como objetivo agilizar la conexión del centro capitalino con distritos del sur como Surco, Barranco y San Juan de Miraflores. No obstante, el tránsito vehicular aún no ha sido habilitado.

El alcalde Rafael López Aliaga anunció que la nueva vía será habilitada en un plazo de diez días, tiempo durante el cual se culminará la instalación de señalización vertical y horizontal, la iluminación y la semaforización para garantizar la seguridad vial.

En la ceremonia, López Aliaga subrayó que la infraestructura incorpora puentes aéreos en cuatro avenidas y apunta a consolidarse como una vía alterna hacia el sur de la capital, frente a la congestión de la Panamericana Sur y la avenida Huaylas. Pese a ello, especialistas en transporte urbano cuestionaron que se presente una infraestructura aún no operativa.

El municipio indicó que el acto fue de carácter simbólico y marcó la puesta en marcha de la primera etapa, subrayando que la vía solo será habilitada al tránsito cuando se garantice la seguridad de los usuarios.

Según adelantó el burgomaestre, la segunda fase del proyecto arrancará en diciembre e incluirá intercambios viales adicionales, así como las obras preparatorias para un corredor complementario del Metropolitano. La culminación integral de la obra se estima para junio de 2026.

Por el momento, la vía seguirá cerrada al tránsito vehicular hasta culminar las obras complementarias. La Municipalidad de Lima recalcó que los trabajos avanzan con el fin de cumplir los estándares técnicos exigidos antes de su apertura oficial.