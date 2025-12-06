El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que sus agencias funcionarán con normalidad los días 8 y 9, pese a tratarse de feriados.

La institución señaló que la decisión responde al aumento de ciudadanos que requieren realizar trámites urgentes, especialmente por el cierre del año, el proceso de matrículas escolares y las próximas elecciones.

Durante estas fechas, RENIEC priorizará la atención de renovaciones, duplicados y entrega de DNI ya tramitados. Según detalló la directora de servicios registrales, Karim Pardo, los usuarios podrán acercarse sin cita previa y serán atendidos por orden de llegada.

El horario será el habitual, de 8:45 a. m. a 4:45 p. m., y se recordó que los pagos pueden completarse antes para agilizar los procedimientos.

En Lima, las oficinas habilitadas estarán en distritos como Jesús María, Independencia, Miraflores, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Santa Anita.