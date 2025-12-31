El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que los días 2 y 3 de enero de 2026 se brindará atención extraordinaria en distintas oficinas a nivel nacional.

El servicio se realizará en un horario especial, de 8:15 a. m. a 12:45 p. m., y estará dirigido únicamente a trámites y recojo del Documento Nacional de Identidad.

Durante una entrevista en Canal N, el vocero de la institución, Jorge Puch, explicó que esta medida responde al incremento de solicitudes en fechas cercanas al Año Nuevo, cuando muchos ciudadanos requieren su DNI para viajes u otros procedimientos urgentes.

En paralelo, RENIEC precisó que la campaña del DNI electrónico versión 3.0 continuará vigente hasta el 12 de abril de 2025, con costos promocionales de 30 soles para adultos y 16 soles para menores.

Este documento incorpora mayores medidas de seguridad y un chip criptográfico, y el pago puede efectuarse mediante plataformas virtuales o en agentes autorizados.