Consultado sobre una eventual candidatura en las próximas elecciones municipales, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, evitó dar una respuesta definitiva y afirmó que actualmente no está enfocado en ese escenario.

Durante la entrevista, Reggiardo indicó que su prioridad es cumplir con la gestión al frente de la ciudad.

“No estoy trabajando en función de una candidatura. En este momento no estoy viendo esa posibilidad. Lo que estoy haciendo es brindar los servicios que la población espera y el compromiso total con ellos. No puedo dar opiniones categóricas”, expresó para RPP.

El burgomaestre también remarcó que prefiere no poner este tema en debate por ahora. Según explicó, su atención está centrada en responder a las necesidades de Lima y en avanzar con las acciones que su administración tiene en marcha.