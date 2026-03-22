La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) internó a cinco vehículos de transporte público que están involucrados en accidentes de tránsito ocurridos entre el 22 de enero y el 13 de marzo en los distritos de Ancón, Comas, Los Olivos y Santa Anita.

En los hechos mencionados, se registraron al menos 30 pasajeros heridos y otro falleció. Lo más alarmante es que tres de estos vehículos circulaban de manera informal, sin autorización para brindar servicio, mientras que otros, pese a tener documentos en regla, estaban involucrados en accidentes por presuntas negligencias.

Cabe mencionar que las cinco unidades cuentan con multas que superan el medio millón de soles por diversas infracciones cometidas.

DETALLES

Se trata de dos cústeres conocidas como “Anconeros”, de placas C1N-738 y A2X-789. Ambas están vinculadas a un accidente ocurrido el 4 de marzo en la Panamericana Norte, cerca del cruce con la avenida Trapiche, donde se registraron al menos 10 heridos. La unidad de placa C1N-738 acumula multas por S/148 500 (todas por realizar el servicio sin autorización) y tiene 32 años de antigüedad, por lo que podría ingresar a un proceso de chatarreo obligatorio.

El tercer “Anconero” es la cúster de placa A0B-747, que el 17 de febrero sufrió una volcadura en el óvalo Chancas, en Ancón, dejando tres personas heridas.

La otra unidad es de placa A3P-789, involucrada en un accidente del 13 de marzo en el cruce de las avenidas Naranjal y Universitaria, dejando 10 personas heridas. La cúster tiene 39 años de antigüedad, por lo que también podría ser chatarreada. Sumado a ello, el conductor identificado como John Irving Gilio Auquipuma manejaba la unidad con la licencia cancelada.

Asimismo, la combi de placa H1F-453 fue trasladada desde el distrito de La Victoria. La unidad sufrió un despiste y posterior volcadura el 21 de enero, causando la muerte de uno de sus pasajeros. Pese a tener todos sus documentos en regla, su conductor no contaba con el permiso correspondiente para brindar el servicio.