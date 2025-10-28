A pesar del estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana, la delincuencia continúa activa. Un grupo de presuntos extorsionadores lanzó un explosivo contra una cevichería ubicada en la cuadra 1 de la avenida Tarapacá, en el distrito del Rímac.

La fuerte detonación provocó daños en la infraestructura del local y alarmó a los vecinos de la zona, quienes reportaron el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP). No se han registrado víctimas, aunque el impacto generó gran preocupación entre los comerciantes del área.

Investigación policial

Agentes de la División de Criminalística (Dirincri) y efectivos de la Comisaría del Rímac llegaron al lugar para recoger evidencias y testimonios de los propietarios del negocio, presuntamente blanco de amenazas extorsivas.

Según las primeras diligencias, se trataría de un ataque vinculado a bandas dedicadas a la extorsión de negocios locales, que exigen pagos a cambio de “protección”.

La PNP mantiene acordonada la zona mientras realiza el peritaje correspondiente para determinar el tipo de artefacto utilizado y ubicar a los responsables mediante las cámaras de seguridad del sector.

Vecinos exigen mayor seguridad

Residentes de la cuadra 1 de la avenida Tarapacá exigieron a las autoridades reforzar los patrullajes y operativos en el Rímac, donde los casos de extorsión y ataques con explosivos han aumentado en los últimos meses.

El atentado ocurre en medio del estado de emergencia vigente en varios distritos de Lima, medida que busca reducir los índices de criminalidad y reforzar la presencia policial en las calles.

Preguntas frecuentes

¿Dónde ocurrió el ataque con explosivo?

En la cuadra 1 de la avenida Tarapacá, en el distrito del Rímac.

¿Hubo heridos?

No se reportaron víctimas, pero sí daños materiales en la cevichería.

¿Quiénes serían los responsables?

Según la PNP, se trataría de presuntos extorsionadores.

¿Qué acciones tomó la Policía?

La Dirincri y la Comisaría del Rímac realizan investigaciones y análisis del artefacto usado.

¿Por qué preocupa este caso?

Porque ocurrió en plena vigencia del estado de emergencia decretado para frenar la delincuencia.

