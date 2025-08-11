Dos sujetos sustrajeron mercadería y dinero en efectivo de una tienda de vestidos ubicada en la cuadra 7 de Prolongación Gamarra, en el distrito de La Victoria. Según la propietaria del negocio, el monto robado ascendería a 100.000 soles.

Las cámaras de seguridad del local registraron el robo ocurrido a las 10 de la noche del viernes 8 de agosto, el cual se extendió por una hora. En las imágenes se observa a dos sujetos con gorras y mascarillas que, utilizando costales, se llevan toda la ropa posible, además del dinero que se encontraba guardado en el establecimiento.

La propietaria del negocio no descartó que un extrabajador esté involucrado en el robo, y recordó que un hecho similar ocurrió el año pasado en una tienda vecina.

“Al parecer, debe ser un extrabajador o alguien que tiene facilidad con la llave (sic), porque entró con llave. Abrieron y se dieron el lujo de sacar fardo por fardo (los vestidos). En total, entre dinero y mercadería, se robaron un aproximado de 100.000 soles”, manifestó a RPP.

Con el objetivo de que se inicien las investigaciones y se identifique a los responsables, la agraviada entregó las imágenes de las cámaras de seguridad a los agentes de la Comisaría de Apolo.