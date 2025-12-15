La inseguridad ciudadana continúa golpeando a miles de peruanos y esto se demostró en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un hombre que se desplazaba en su vehículo por la avenida Wiesse fue atacado a balazos cerca de la estación Bayóvar de la Lina 1 del Metro de Lima.

El hecho se registró durante la tarde de este domingo 14 de diciembre y generó momentos de pánico entre peatones y conductores que transitaban por la zona. Según información preliminar, la víctima fue interceptada por un sujeto que se desplazaba junto a un cómplice a bordo de una miniván.

Tras efectuarse los disparos, los atacantes huyeron del lugar. Además, el conductor fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro de salud cercano, aun con signos vitales.

Luego de varios disparos, agentes de serenazgo y la PNP iniciaron la persecución de una miniván donde estaba el sicario, quien al verse acorralado realizó disparos contra los efectivos.

El presunto sicario fue detenido, y sería un ciudadano de nacionalidad venezolana. Al ser capturado indicó que lo asesinó por un ajuste de cuentas.