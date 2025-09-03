Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este martes 2 de septiembre en San Juan de Lurigancho, generando alarma entre los vecinos del sector de Campoy.

El fuego se inició en un inmueble ubicado en la avenida Circunvalación, antes de llegar a la avenida San Martín, donde, según información preliminar, funcionaría una fábrica de resortes.

Hasta la zona llegaron al menos 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), entre cisternas, ambulancias y vehículos de rescate. Los efectivos trabajan de manera intensa para evitar que las llamas se propaguen a otras construcciones cercanas. El siniestro fue catalogado como de código 2, lo que implica la movilización de varias compañías por la magnitud del evento.

Las autoridades locales solicitaron a los vecinos y transeúntes despejar las vías aledañas con el fin de permitir el ingreso de las máquinas de emergencia y facilitar el desplazamiento de los bomberos.

Personal de Serenazgo de San Juan de Lurigancho, junto con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), también participa en las labores de apoyo, principalmente en la evacuación de personas y el control del tránsito en los accesos al área comprometida.

La emergencia ha generado gran preocupación en los alrededores, ya que la zona afectada se encuentra cerca de viviendas, comercios y templos religiosos. Testigos señalaron que las columnas de humo y las llamas podían observarse a varias cuadras de distancia, lo que provocó temor entre los residentes.