Los efectivos policiales Jhon Alarcón, Christian Acosta y Elvis Salcedo fueron condenados a un año de prisión suspendida por el delito de abuso de autoridad en agravio de cuatro ciudadanos detenidos arbitrariamente en la Comisaría Santa Elizabeth, ubicada en San Juan de Lurigancho.

La medida fue dada por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

Además de la condena, se dispuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo, así como el pago de una reparación civil de S/ 44 000 a favor de las víctimas Vladimir y Augusto Valencia, también a los hermanos Adrián y Augusto Gutiérrez.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2021, cuando los agraviados fueron detenidos arbitrariamente y luego agredidos físicamente, durante el traslado a la comisaría.

Sumado a ello, los policías no registraron la intervención ni la detención de los ciudadanos, quienes estuvieron en dicha condición hasta la madrugada del día siguiente.