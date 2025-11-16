Un joven de 25 años murió baleado dentro de una combi de la línea A2 en Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, pese al estado de emergencia vigente en la capital.

El ataque ocurrió en una vía principal cercana a una posta médica, en plena hora de alta circulación, cuando un sujeto que fingía ser pasajero abrió fuego dentro de la unidad.

Según la Policía, el agresor detuvo la combi como si fuera a descender y, al abrirse la puerta, disparó contra el conductor. El chofer logró esquivar el ataque, pero el proyectil alcanzó al pasajero Luis Caja Salcedo, quien fue trasladado al hospital María Auxiliadora, donde llegó sin vida. Tras el disparo, el atacante huyó y se mezcló entre los transeúntes.

Minutos después, las comisarías de la zona activaron el plan Cerco. El jefe del Estado Mayor de la Policía supervisó el operativo, mientras el general Adolfo Valverde informó que la prioridad era capturar al autor del ataque y establecer si guarda relación con otros hechos violentos en San Juan de Miraflores.