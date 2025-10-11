Un incendio se registró en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, donde al menos 20 viviendas han resultado afectadas por el fuego, informó Canal N.
Dicho siniestro de código 3 fue confinado ante la ardua labor de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos.
De acuerdo con información de las redes sociales del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, “no se reporta daños a la vida y salud”. Asimismo, personal de la Municipalidad de Lima se encuentra evaluando los daños ocasionados por el siniestro.
Frente a la tragedia, numerosas familias se esfuerzan por salvar algunas de sus pertenencias, pese a que el fuego ha consumido sus viviendas.
Según los primeros reportes, el incendio se habría originado alrededor de las 04:00 p.m. por causas aún no determinadas. Debido al material precario con el que estaban construidas las viviendas, el fuego se propagó con rapidez.
En diálogo con dicho medio, Leonidas Telenta del Cuerpo General de Bomberos señaló que el siniestro se habría originado en varios almacenes de productos pirotécnicos.
Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que una unidad médica del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) fue enviada al lugar de la emergencia y que los hospitales María Auxiliadora y Villa El Salvador se encuentran en alerta ante la posible llegada de heridos.
Un reportero de Canal N informó que la Policía Nacional intenta alejar a los vecinos del lugar ante la emergencia, sin embargo, ellos intentan ayudar a apagar las llamas que consumen sus viviendas. Por otro lado, afirman que más de 200 personas ha sido afectadas tras el siniestro.
Además, Sepadal informó que “tres camiones cisterna de la empresa se encuentran en la zona abasteciendo de agua al Cuerpo General de Bomberos y permanecerán operativos durante toda la emergencia”.
En ese sentido, resaltan que “se ha realizado un aumento de presión en la red de distribución para reforzar el caudal disponible en el área”.
La Presidencia del Perú informó mediante sus redes sociales que el Gobierno ha puesto en marcha un operativo multisectorial para controlar el incendio y brindar atención inmediata a las familias afectadas.
