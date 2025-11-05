En una zona descampada del cruce entre las avenidas Josefina y Prolongación Naranjal, en San Martín de Porres, dos hombres fueron asesinados a balazos.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, las víctimas, quienes se encontraban maniatadas, fueron llevadas en un mototaxi hasta el lugar, donde finalmente fueron ejecutadas a sangre fría. Tras cometer el crimen, los sicarios con rumbo desconocido.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona mientras los peritos hallaron más de 15 casquillos de bala.

Por la violencia con la que se perpetró el asesinato, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas. Los cuerpos, además de las heridas de bala, evidencian signos de tortura.

Aunque todavía no se ha logrado identificar a las víctimas, los agentes a cargo de la investigación presumen que serían de nacionalidad venezolana.