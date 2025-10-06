Durante el operativo de liberación de vías realizado este lunes 6 de octubre en San Martín de Porres, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultó herido en medio de los enfrentamientos registrados entre manifestantes y efectivos del orden. La intervención tuvo lugar en el óvalo Habich, en el contexto del paro convocado por transportistas ante el aumento de la inseguridad ciudadana.

Según Canal N, el efectivo policial fue impactado por una piedra arrojada desde la multitud, lo que le causó una lesión en el rostro. El ataque ocurrió mientras participaba en las labores para restablecer el tránsito vehicular en la avenida Alfredo Mendiola, considerada uno de los principales focos del paro en Lima Norte.

Policías intentaron retirar un bus de la av. Habich con una grúa en medio del paro de transportistas en Lima norte. Un agente resultó herido



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/m33wNrzjsb — Canal N (@canalN_) October 6, 2025

La convocatoria al paro de transportistas surgió tras el asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, chofer de la empresa Lipetsa, identificada como “El Triángulo”. El crimen, presuntamente relacionado con un caso de extorsión, encendió la preocupación y provocó manifestaciones en diversos sectores del transporte urbano.

La paralización impacta sobre todo en los conos norte, sur y este de Lima, donde cientos de unidades suspendieron sus servicios. La medida de fuerza fue convocada en protesta por la creciente ola de asaltos, amenazas y asesinatos que, según denuncian los gremios, siguen sin recibir sanción.

Premier Eduardo Arana sobre extorsiones a transportistas: Es una modalidad delictiva que no se veía hace años

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sostuvo durante su intervención por el paro de transportistas de este lunes que el Gobierno impulsa medidas específicas para combatir la inseguridad ciudadana.

El premier precisó que más de 1.5 millones de líneas telefónicas empleadas para extorsiones ya fueron bloqueadas y anunció la próxima implementación de tecnologías destinadas a reforzar la seguridad del sector transporte.

Arana resaltó que, como parte de un plan integral de seguridad, el Ejecutivo, en coordinación con la Policía Nacional y el organismo regulador, ha dispuesto el bloqueo permanente de más de un millón y medio de líneas telefónicas vinculadas a actividades delictivas.

Del mismo modo, exhortó a las empresas de telecomunicaciones a actuar con responsabilidad en la venta de chips, especialmente en las regiones con menor control. Indicó además que ya se aprobó una norma que sanciona la comercialización irregular de estos y advirtió que se aplicará con el máximo rigor de la ley.

El primer ministro reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad de los transportistas e informó que se ha puesto en marcha un plan conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para incorporar tecnologías de monitoreo en las unidades vehiculares.

“Yo le pido a la población que entienda que esta es una modalidad delictiva que no se encontraba en nuestro país en mucho tiempo. Estamos trabajando permanentemente y le vamos a dar una respuesta favorable a los transportistas y a la población”, manifestó Arana a la prensa.

Entre las acciones contempladas figuran el uso de sistemas de georreferenciación, localizadores y herramientas de inteligencia orientadas a detectar focos delictivos y fortalecer la prevención.

“Desde el Ejecutivo estamos trabajando permanentemente, hemos incrementado el presupuesto, estamos desarrollando actividades de inteligencia, las bandas están cayendo cada día más y están siendo sometidas a la justicia peruana”, expresó.

Eduardo Arana agregó que el Ministerio de Transportes mantiene un diálogo permanente con los gremios del sector. El premier indicó que durante la jornada se reunió con dirigentes que manifestaron su preocupación por la inseguridad, aunque advirtió que algunas de las demandas presentadas responden también a intereses de carácter político.

“He conversado con varios de los directivos y me dicen que son medidas de carácter político en algunos casos y otros tienen el propósito hacerle llegar el mensaje al Ejecutivo para que se les brinde la seguridad”, sostuvo.