Desde primeras horas, decenas de personas acudieron al convento de Santa Rosa de Lima para participar de la tradicional visita al Pozo de los Deseos.

Familias del Callao y San Juan de Lurigancho, entre otros lugares, llegaron con cartas elaboradas por niños y escolares, además de ofrendas y promesas que buscan cumplir ante la santa peruana.

La concurrencia aumentaría este domingo 30 de agosto, cuando se desarrollen las principales actividades religiosas. Las autoridades calculan que cerca de 50 mil personas llegarán al Centro Histórico, por lo que algunos devotos decidieron acudir con anticipación para evitar las aglomeraciones y las dificultades que podría generar la concentración de visitantes.

Ante esta afluencia, la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional prepararon un despliegue de seguridad con alrededor de mil agentes municipales y al menos 120 efectivos policiales.

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Fieles llegan al convento de Santa Rosa de Lima previo al 30 de agosto



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