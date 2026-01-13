El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que no existe riesgo de desborde en los ríos Rímac y Chillón en Lima Metropolitana, a pesar de las lluvias moderadas registradas en la sierra de la región.

La entidad indicó que el comportamiento actual de los caudales se ajusta a lo esperado para esta etapa del año.

El ingeniero César Pantoja, especialista en Hidrología del Senamhi, explicó que los incrementos observados han sido leves y no representan una situación de alerta.

“Si bien desde el último fin de semana se han reportado algunos eventos de lluvia en la sierra de Lima, en las cabeceras de cuenca de ríos como el Rímac y el Chillón, esto no se ha reflejado en un incremento considerable del caudal. Ha subido, sí, pero está dentro de sus registros normales”.

De acuerdo con el reporte técnico, el río Rímac presenta caudales promedio cercanos a los 40 metros cúbicos por segundo, un valor que se encuentra dentro del rango habitual para la temporada.

El especialista recordó que el umbral de inundación es de 120 metros cúbicos por segundo, por lo que los niveles actuales están lejos de un escenario de desborde.