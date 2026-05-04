El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que las temperaturas en Lima Metropolitana registrarán un ligero incremento en los próximos días, en el contexto de la estación de otoño.

Según explicó la especialista Noelia Goicochea, durante las mañanas se mantendrán condiciones de cielo cubierto con neblina y temperaturas entre 19 °C y 20 °C, pero hacia el mediodía y la tarde se presentarán periodos de brillo solar que elevarán la sensación térmica.

Distritos con mayor incremento de temperatura

El aumento será más notorio en zonas alejadas del mar, especialmente en Lima Norte y Lima Este.

“Se espera un ligero incremento de las temperaturas, sobre todo en distritos de Lima Norte y Lima Este”, precisó la especialista en Canal N.

En estas áreas, las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta 27 °C.

Cambios también se registrarán en otras regiones

El Senamhi indicó que esta tendencia no solo se presentará en la capital, sino en diversas regiones del país.

Sierra: entre 19 °C y 30 °C

entre 19 °C y 30 °C Costa norte (Tumbes): hasta 35 °C

hasta 35 °C Costa sur: entre 24 °C y 26 °C

entre 24 °C y 26 °C Amazonía: hasta 33 °C o 34 °C

Las regiones más afectadas en la selva incluyen Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno.

Factores que explican el aumento de temperatura

El incremento responde a distintos factores climáticos.

En la sierra y la selva, la disminución de nubosidad tras la temporada de lluvias permite una mayor radiación solar.

En la costa, el aumento está relacionado con el calentamiento del mar frente al litoral peruano.

Influencia del Niño costero

El país se encuentra actualmente bajo condiciones de El Niño costero de magnitud débil.

Este fenómeno provoca que las temperaturas del aire se mantengan entre 1 y 2 grados por encima de lo normal, y no se descarta que pueda intensificarse en los próximos meses.

Recomendaciones ante el cambio térmico

El Senamhi recomendó a la población tomar precauciones frente a las variaciones de temperatura durante el día.

Entre las principales sugerencias están:

Usar prendas ligeras en la mañana

Protegerse de la radiación solar en la tarde

Mantenerse hidratado

Evitar exposición prolongada al sol