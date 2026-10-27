La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que este miércoles 28 de octubre se aplicarán cierres progresivos de calles y desvíos vehiculares debido al cuarto recorrido procesional del Señor de los Milagros, que congregará a fieles en distintas vías del Cercado de Lima y zonas aledañas.

La Gerencia de Movilidad Urbana informó que las restricciones comenzarán a las 6:00 de la mañana del miércoles 28 y se extenderán hasta las 4:00 de la madrugada del jueves 29 de octubre, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los devotos y ordenar el tránsito.

Los cierres no se realizarán de manera simultánea en todas las avenidas, sino que avanzarán conforme se desplace la imagen del Cristo Moreno. Los tramos que queden libres podrán habilitarse nuevamente para la circulación vehicular.

¿Cuál será el recorrido del Señor de los Milagros este 28 de octubre?

El cuarto recorrido procesional comenzará en el Santuario de las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica, en el Centro de Lima.

Desde ese punto, las andas del Señor de los Milagros continuarán por la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, hasta llegar a la avenida Alfonso Ugarte.

En esta última vía están previstas dos paradas: la primera a la altura del Hospital San Bartolomé y la segunda frente al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Posteriormente, la procesión avanzará por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega.

Finalmente, la imagen ingresará nuevamente a la avenida Tacna para retornar al Santuario de las Nazarenas, donde culminará el recorrido.

La Municipalidad de Lima aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares desde las 6:00 a. m. del miércoles 28 de octubre hasta las 4:00 a. m. del día siguiente. Foto: MML.

¿Qué avenidas estarán cerradas por la procesión?

La Municipalidad de Lima informó que los cierres progresivos comprenderán las principales calles y avenidas por donde se desplazará la procesión.

Entre las vías comprometidas figuran Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además de los jirones Cañete y Varela.

Las restricciones dependerán del avance de las andas y del tramo afectado, por lo que una avenida podría permanecer habilitada antes de la llegada de la procesión y reabrirse una vez que esta haya pasado.

La comuna precisó que esta modalidad busca evitar que todas las vías permanezcan cerradas durante las 22 horas previstas para el operativo de tránsito.

Rutas alternas y desvíos vehiculares para el 28 de octubre

La Gerencia de Movilidad Urbana también estableció desvíos para los servicios de transporte público que circulan habitualmente por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Nicolás de Piérola.

Entre las rutas consideradas para los desvíos se encuentran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa.

Asimismo, se contemplan recorridos por los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

La aplicación de las rutas alternas dependerá del sentido de circulación y de las restricciones que se implementen durante el desplazamiento de la imagen religiosa.

Corredores complementarios también modificarán sus recorridos

Las modificaciones del tránsito también alcanzarán a los servicios de los corredores complementarios que utilizan las avenidas Tacna, Bolivia, Venezuela y Garcilaso de la Vega.

Estos vehículos deberán adecuar sus recorridos a los desvíos establecidos por las autoridades de tránsito, de acuerdo con los sectores que permanezcan restringidos.

Por ello, se recomienda a los usuarios del transporte público verificar posibles cambios en sus rutas y paraderos antes de iniciar sus desplazamientos por el Centro de Lima.

Municipalidad de Lima coordinará operativo con la Policía

La Gerencia de Movilidad Urbana informó que trabajará de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las entidades competentes para facilitar la circulación de peatones y vehículos durante la jornada.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus viajes con anticipación, considerar rutas alternas y atender las indicaciones del personal encargado del ordenamiento del tránsito.

También se exhortó a los fieles que participarán en el cuarto recorrido del Señor de los Milagros a respetar las medidas de seguridad y las disposiciones de las autoridades durante el desplazamiento de la procesión.