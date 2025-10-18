El Señor de los Milagros volverá a salir en procesión este sábado, en una jornada que congregará a miles de devotos desde las primeras horas de la mañana.

La imagen del Cristo Moreno partirá desde la Iglesia de Las Nazarenas para cumplir su segundo recorrido del año.

El itinerario previsto será el siguiente:

Salida desde la Iglesia de Las Nazarenas .

. Paso por la avenida Tacna .

. Continuación por el jirón Ica .

. Ingreso al Jirón de la Unión .

. Llegada a la Plaza de Armas de Lima , donde se realizarán homenajes.

, donde se realizarán homenajes. Avance por los jirones Carabaya y Ucayali .

. Paso por la avenida Abancay y la sede del Congreso de la República .

y la . Recorrido final por los jirones Junín, Áncash y Maynas.

La procesión concluirá en el Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde permanecerá hasta su próxima salida, marcando así otro momento de fe y tradición en el mes morado.