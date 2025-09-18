La fe católica se prepara para vivir nuevamente la festividad del Señor de los Milagros. Este jueves, la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas (HSMN) presentó los detalles de los recorridos procesionales que se realizarán en octubre, mes morado por excelencia. Entre las novedades más destacadas está el anuncio de un recorrido extraordinario hacia el Callao, después de 22 años.

La salida especial se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a bordo del nazareno móvil, vehículo que trasladará la imagen desde el templo de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, hasta la Provincia Constitucional del Callao. La jornada iniciará a las 6:00 a. m. con la colocación de la imagen en el vehículo, que seguirá una extensa ruta por las principales avenidas de Lima y el Callao.

“El Señor de los Milagros volverá a visitar a los fieles chalacos, como lo decidió en su momento el cardenal Augusto Vargas Alzamora, cuando quiso que el Cristo Moreno saliera del centro de Lima y recorriera otras diócesis. Este año, el Señor irá al Callao”, destacó en conferencia de prensa el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo.

Recorridos del Cristo Moreno en 2025

Sábado 4 de octubre : primer recorrido procesional, desde el mediodía.

: primer recorrido procesional, desde el mediodía. Sábado 18 de octubre : segundo recorrido.

: segundo recorrido. Domingo 19 de octubre : tercer recorrido.

: tercer recorrido. Domingo 26 de octubre : recorrido extraordinario hacia el Callao.

: recorrido extraordinario hacia el Callao. Martes 28 de octubre : procesión central.

: procesión central. Sábado 1 de noviembre: último recorrido del año.

Con este anuncio, la Hermandad del Señor de los Milagros busca fortalecer la tradición y acercar al Cristo Moreno a miles de fieles que lo esperan cada año, en una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país.

TE PUEDE INTERESAR