Un sismo de magnitud 3.5 se percibió la tarde de este sábado 6 de diciembre en Lima y el Callao, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico ocurrió a las 16:40 horas. El epicentro se registró a 15 kilómetros al oeste del Callao, con una profundidad de 71 kilómetros.
De acuerdo con el IGP, el temblor se sintió con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en el Callao.
Recomendaciones del Indeci
Ante la eventualidad de un sismo de mayor magnitud, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la población la importancia de contar con una mochila de emergencia y seguir estas recomendaciones:
- Mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.
- Si no es posible evacuar, ubicarse en una zona de seguridad interna, como junto a columnas o muros estructurales.
- Tener a la mano agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín de primeros auxilios.
El Indeci insiste en que la prevención y preparación son claves para reducir riesgos en un país altamente sísmico como el Perú.
TE PUEDE INTERESAR:
- TC declara infundadas demandas contra ley que precisa delitos de lesa humanidad
- “El partido no se detiene”, señala congresista Karol Paredes tras renuncia de Phillip Butters
- “Pol Deportes” en Palacio: Presidente José Jerí resalta su historia de superación
- Elecciones 2026: Phillip Butters anuncia su renuncia a Avanza País y precandidatura
- Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay