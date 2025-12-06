Un sismo de magnitud 3.5 se percibió la tarde de este sábado 6 de diciembre en Lima y el Callao, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 16:40 horas. El epicentro se registró a 15 kilómetros al oeste del Callao , con una profundidad de 71 kilómetros.

De acuerdo con el IGP, el temblor se sintió con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en el Callao.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0793

Fecha y Hora Local: 06/12/2025 16:40:32

Magnitud: 3.5

Profundidad: 71km

Latitud: -12.03

Longitud: -77.25

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 15 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 6, 2025

Recomendaciones del Indeci

Ante la eventualidad de un sismo de mayor magnitud, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la población la importancia de contar con una mochila de emergencia y seguir estas recomendaciones:

Mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.

Si no es posible evacuar, ubicarse en una zona de seguridad interna , como junto a columnas o muros estructurales.

, como junto a columnas o muros estructurales. Tener a la mano agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín de primeros auxilios.

El Indeci insiste en que la prevención y preparación son claves para reducir riesgos en un país altamente sísmico como el Perú.