Un violento incendio consumió por completo dos buses de la empresa de transportes La Estrella SAC, que operan la ruta Callao-Dominicos, en una vía de San Martín de Porres.

El fuego se desató de manera repentina y dejó ambas unidades inutilizables, generando alarma entre vecinos y pasajeros habituales.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el siniestro estaría relacionado con presuntas extorsiones dirigidas a los responsables de la compañía. Los trabajadores comentaron que la firma venía afrontando cobros ilegales y que los montos exigidos se realizaban de forma cotidiana como parte de una supuesta “seguridad”.

Choferes relataron que los pagos diarios fluctuaban entre 20 y 30 soles y que, tras la negativa de continuar abonando ese dinero, los delincuentes habrían escalado sus amenazas.

No se registraron heridos ni fallecidos, pero la empresa reportó fuertes pérdidas materiales tras el ataque.