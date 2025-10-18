La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) encabezó la destrucción de más de 2,104 kilos de explosivos y materiales vinculados, incautados durante operativos de control y fiscalización en Lima y Callao.
Estas acciones se realizaron en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
El lote eliminado incluía cartuchos de dinamita semigelatinosa, detonadores, fulminante común, nitrato de amonio estabilizado, anfo, mecha de seguridad, hidrogel, cordón detonante y emulsión explosiva encartuchada.
El proceso estuvo a cargo de personal especializado del Ejército del Perú y de la organización no gubernamental británica Mines Advisory Group (MAG) Internacional, además de la Dirección de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil y la Jefatura Zonal Ica de Sucamec.
