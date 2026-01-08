La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento informó que las tarifas de agua en Lima y Callao registran un incremento vigente desde enero de 2026, como resultado de un proceso regulatorio aprobado previamente por la entidad.
El organismo precisó que el impacto del reajuste comenzará a notarse en los recibos que recibirán los usuarios desde febrero, cuando se aplique el nuevo esquema tarifario en la facturación.
Para los hogares, Sunass detalló que un usuario residencial con un consumo promedio mensual de 16 metros cúbicos afrontará un aumento aproximado de S/ 7.70.
El ajuste para este grupo es de 12 %, mientras que para usuarios estatales, comerciales e industriales puede llegar hasta 20 %.
