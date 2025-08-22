Un fuerte accidente de tránsito provocó gran congestión vehicular en la avenida Separadora Industrial, a la altura de Surco, luego de que un camión chocara y destruyera el separador de concreto que divide ambos sentidos de la Panamericana Sur.

El impacto dejó al vehículo completamente destrozado, partido a la mitad, y ocasionó largas filas de autos que se extendieron por varios kilómetros en plena hora de circulación intensa.

Rutas de Lima, empresa concesionaria de esta vía, envió una grúa para retirar el camión siniestrado y despejar la zona.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas hasta que se normalice el tránsito.

