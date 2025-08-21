Afectado por el estado de su padre, el conductor de la empresa Santa Catalina que fue baleado en el rostro por un falso pasajero durante el paro de transportistas en San Juan de Lurigancho, el hijo de Alejandro Vargas —chofer de 49 años— brindó declaraciones sobre el estado de salud de su padre.

“ Mi papá se va a recuperar, él no es mi papá verdadero, él mi crió, él me dio todo, sé que se va a mejorar. Yo le dije, ‘papá, ya no manejes, haz tu taxi’, pero tenía más de 20 años manejando, decía que era su trabajo, que le gustaba lo que hacía ”, declaró visiblemente afectado a ATV Noticias.

El joven también señaló que su familia reside a apenas una cuadra del lugar donde ocurrió el ataque y aclaró que su padre no había recibido amenazas por parte de extorsionadores.

“ En el barrio todos lo quieren, somos seis hijos y a todos nos da por igual, se saca el ancho por sus hijos, es una persona bastante hogareña ”, sostuvo.

Asimismo, el hijo de Alejandro Vargas confirmó que su padre fue llevado al Hospital Hipólito Unanue, donde será sometido a una operación para extraerle la bala en la mandíbula.

“Más de dos horas para salir en ambulancia, solo hay dos ambulancias en todo el hospital, este hospital es el más paupérrimo”, expresó.

Posteriormente, el joven hizo un llamado a las autoridades para que pongan fin a la ola de ataques contra transportistas. “Ya no más víctimas, ningún padre menos. Duele ver que cada día una familia pierde a la cabeza del hogar. No me imagino si pierdo a mi papá ahora. Él es una persona demasiado fuerte, siempre va a dar la vida por su familia”, manifestó conmovido.