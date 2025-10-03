La Municipalidad de Santiago de Surco inició la recuperación de espacios públicos en la urbanización Los Álamos de Monterrico, como parte de un plan progresivo para restituir áreas verdes que habían sido ocupadas de manera irregular. En la primera etapa se intervinieron 29 lotes en los parques 16, 17, 18, 21 y 22.

Del total, 14 lotes fueron liberados de forma voluntaria por los ocupantes, mientras que en 15 casos fue necesaria la presencia de la fuerza pública. La comuna precisó que la acción se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la normativa y en defensa del orden urbano.

Las autoridades recordaron que antes del operativo se otorgó un plazo de 45 días para el retiro voluntario de cercos y edificaciones levantadas en zonas destinadas a la recreación.

También informaron que este proceso continuará en 11 parques más de la urbanización, donde se han identificado 213 lotes que suman alrededor de 42,000 m² ocupados.