La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) realizó operativos simultáneos sin precedentes en varios puntos críticos de Lima Metropolitana.

Las intervenciones se desarrollaron en la av. Nicolás Ayllón en Ate, el peaje de la autopista Ramiro Prialé y el puente Atocongo en la Panamericana Sur, para combatir el transporte informal de pasajeros.

Como resultado, se intervinieron nueve vehículos sin autorización del MTC, todos sancionados con infracción F.1 (S/ 5.350, equivalente a 1 UIT); siete fueron internados en el depósito de Sutran en Santa Rosa, se retuvieron seis licencias de conducir (físicas y jurídicas) y se retiraron placas de dos unidades.

El superintendente Gilmer Alvarez enfatizó que estas acciones basadas en inteligencia, priorizan la seguridad de los usuarios, cumpliendo el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

Además, exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la autorización y condiciones de seguridad de los vehículos.