Una intensa lluvia acompañada de rayos y truenos causó preocupación entre vecinos de varios distritos de Lima Este durante la noche del jueves.
El fenómeno climático fue reportado principalmente en Chosica, Chaclacayo y Ate.
Residentes de estas zonas captaron el momento con sus celulares y compartieron videos en los que se observa la precipitación y las descargas eléctricas que iluminaron el cielo.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante la noche también se reportaron lluvias con descargas eléctricas en localidades ubicadas en Huarochirí.
