Videos difundidos por residentes registraron la intensa lluvia y las descargas eléctricas que se presentaron durante la noche. FOTO: CAPTURA DE TV
Videos difundidos por residentes registraron la intensa lluvia y las descargas eléctricas que se presentaron durante la noche. FOTO: CAPTURA DE TV

Una intensa lluvia acompañada de rayos y truenos causó preocupación entre vecinos de varios distritos de Lima Este durante la noche del jueves.

El fenómeno climático fue reportado principalmente en Chosica, Chaclacayo y Ate.

Residentes de estas zonas captaron el momento con sus celulares y compartieron videos en los que se observa la precipitación y las descargas eléctricas que iluminaron el cielo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante la noche también se reportaron lluvias con descargas eléctricas en localidades ubicadas en Huarochirí.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS