Una intensa lluvia acompañada de rayos y truenos causó preocupación entre vecinos de varios distritos de Lima Este durante la noche del jueves.

El fenómeno climático fue reportado principalmente en Chosica, Chaclacayo y Ate.

Residentes de estas zonas captaron el momento con sus celulares y compartieron videos en los que se observa la precipitación y las descargas eléctricas que iluminaron el cielo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante la noche también se reportaron lluvias con descargas eléctricas en localidades ubicadas en Huarochirí.

#AprendeConElSenamhi #Minam Esta noche en Lima, las localidades ubicadas en Huarochirí reportaron lluvia acompañada de descargas eléctricas.



🌩 Pero ¿Sabías que?



El rayo es la descarga eléctrica.

El relámpago es la luz que vemos.

El trueno es el sonido que escuchamos. pic.twitter.com/clhxoqBoKK — Senamhi (@Senamhiperu) March 6, 2026