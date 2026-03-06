José María Balcázar remitió a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque un escrito formal solicitando la suspensión del juicio oral que enfrenta, argumentando que su condición de presidente limita las acusaciones que pueden formularse en su contra durante el ejercicio del cargo.
El documento de 12 páginas detalla su juramentación y la designación como jefe de Estado, reforzando la solicitud de paralización del proceso hasta el fin de su mandato.
En la misiva, que incluye referencias al artículo 117 de la Constitución, se explica que durante su gestión solo es posible acusar al presidente por supuestos específicos establecidos en la ley, por lo que cualquier procedimiento penal ordinario resultaría improcedente.
Cabe mencionar que el juicio estaba programado para el 6 de marzo y que la falta de comparecencia podría activar medidas como declarar al querellado reo contumaz.
El mandatario también señala que la suspensión temporal evitaría la emisión de órdenes de captura o la reserva del proceso mientras continúa cumpliendo sus funciones, lo que permitiría un manejo más adecuado del procedimiento judicial sin interferir con sus responsabilidades oficiales.
