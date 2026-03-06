Carla García Buscaglia, hija del expresidente de la República Alan García Pérez y candidata al Senado por el Partido Aprista Peruano (PAP), llegará a Trujillo para cumplir una serie de actividades proselitistas y ofrecer una conferencia de prensa, mañana, a las 3:30 p.m., en un céntrico hotel de la capital liberteña.
En su presentación ante la prensa también participará el expresidente regional de La Libertad y exalcalde de Trujillo José Murgia Zannier, quien ahora se postula al Senado por La Libertad.
En las elecciones internas del PAP, García buscó convertirse en candidata a la primera vicepresidencia de la República.
LE PUEDE INTERESAR
- Alcalde de Trujillo y sus funcionarios no gastan en prevención y les exigirán cuentas en el Concejo
- Exalcalde de Trujillo Arturo Fernández renuncia a Un Camino Diferente
- La Libertad: Observan obra de S/ 6 millones en Víctor Larco
- Elecciones Generales 2026: Un Camino Diferente se resquebraja
- La Libertad: 264 quebradas en riesgo de activarse
- Toda La Libertad en emergencia por lluvias intensas
- Jurado sanciona a consejero Robert de la Cruz por criticar a César Acuña
- Arturo Fernández queda fuera de la carrera electoral
- La Libertad: Colegios tienen deficiencias en infraestructura
- La Libertad: Fiscalía investiga a Martín Camacho por bono a su madre