Carla García Buscaglia, hija del expresidente de la República Alan García Pérez y candidata al Senado por el Partido Aprista Peruano (PAP), llegará a Trujillo para cumplir una serie de actividades proselitistas y ofrecer una conferencia de prensa, mañana, a las 3:30 p.m., en un céntrico hotel de la capital liberteña.

En su presentación ante la prensa también participará el expresidente regional de La Libertad y exalcalde de Trujillo José Murgia Zannier, quien ahora se postula al Senado por La Libertad.

En las elecciones internas del PAP, García buscó convertirse en candidata a la primera vicepresidencia de la República.