En el marco del inicio de la segunda legislatura del periodo 2025-2026, el titular interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, se reunió con el ministro del Interior, Hugo Begazo, para abordar estrategias frente al aumento de la inseguridad en el país.

El encuentro buscó fortalecer la coordinación entre el Parlamento y el sector Interior para responder a los principales delitos que afectan a la población.

Durante la reunión, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de mantener un trabajo conjunto y constante para enfrentar problemáticas como la criminalidad organizada, la extorsión y la trata de personas, fenómenos que han generado preocupación en distintos sectores del país.

Asimismo, reafirmaron su disposición a impulsar iniciativas legislativas y acciones institucionales que respalden la política nacional de seguridad ciudadana y permitan al Estado contar con herramientas más eficaces para combatir estas amenazas.