Durante una entrevista con Canal N, Keiko Fujimori presentó una serie de propuestas económicas para enfrentar las consecuencias del desabastecimiento de gas natural.

La candidata presidencial de Fuerza Popular cuestionó la falta de acciones inmediatas por parte del Gobierno frente a la emergencia energética que afecta a distintos sectores.

La postulante sostuvo que el sistema energético nacional depende en gran medida del gas natural, por lo que consideró necesario adoptar decisiones técnicas coordinadas entre el Ejecutivo y las entidades reguladoras.

También señaló que la actual situación responde a responsabilidades acumuladas tanto de gestiones anteriores como de las empresas encargadas de la infraestructura del sector.

#EnVivo



Keiko Fujimori se pronuncia sobre la crisis energética: "Hay que rechazar las declaraciones desatinadas de parte del ministro que no entienden la dimensión del problema y que tiene cero sensibilidad".



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/XX5FxR8KM9 — Canal N (@canalN_) March 5, 2026

Entre las medidas planteadas figura establecer un periodo de gracia para suspender temporalmente el pago de créditos bancarios y del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Asimismo, propuso la entrega de un bono temporal para transportistas que deban reemplazar el gas por gasolina, así como ampliar la cobertura del Fondo FISE mediante vales para ayudar a las familias a afrontar el aumento en el precio del balón de gas doméstico.