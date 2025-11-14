Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre.
Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre.

El inicio del paro anunciado por un sector de transportistas no generó alteraciones en el servicio público durante la primera hora de la mañana.

Entre las 6 y las 7 de la mañana, el movimiento en las principales vías de Lima se desarrolló con fluidez y sin contratiempos, de acuerdo con los reportes emitidos de Canal N desde distintos puntos de la ciudad.

La presencia de unidades en San Martín de Porres, Puente Piedra, Puente Atocongo y Puente Nuevo fue constante, y los equipos en campo verificaron que muchas de ellas circulaban con pocos usuarios.

En varios distritos, el tránsito se mantuvo libre de bloqueos y no se observaron desvíos en las rutas habituales. Además, la decisión de centros educativos y algunas universidades de trasladar sus actividades a la virtualidad redujo la afluencia de pasajeros, lo que contribuyó a que la operación se mantuviera sin presión sobre la demanda.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS