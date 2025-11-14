El inicio del paro anunciado por un sector de transportistas no generó alteraciones en el servicio público durante la primera hora de la mañana.

Entre las 6 y las 7 de la mañana, el movimiento en las principales vías de Lima se desarrolló con fluidez y sin contratiempos, de acuerdo con los reportes emitidos de Canal N desde distintos puntos de la ciudad.

La presencia de unidades en San Martín de Porres, Puente Piedra, Puente Atocongo y Puente Nuevo fue constante, y los equipos en campo verificaron que muchas de ellas circulaban con pocos usuarios.

En varios distritos, el tránsito se mantuvo libre de bloqueos y no se observaron desvíos en las rutas habituales. Además, la decisión de centros educativos y algunas universidades de trasladar sus actividades a la virtualidad redujo la afluencia de pasajeros, lo que contribuyó a que la operación se mantuviera sin presión sobre la demanda.