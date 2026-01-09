Transportes Unidos, que representa a empresas de transporte en Lima Sur y Lima Este, anunció un paro indefinido desde el 15 de enero debido a la creciente inseguridad que enfrentan sus afiliados.

El vocero del gremio, Martín Ojeda, informó que en lo que va del mes se han registrado ocho atentados, dos de ellos con víctimas mortales.

El dirigente explicó que alrededor del 80 % de las empresas pagan cupos diarios de entre 10 y 30 soles por unidad a organizaciones criminales, sobre todo en Lima Este, y denunció que muchas compañías lidian con la presencia simultánea de tres bandas extorsivas.

“Queremos que se fortalezcan las medidas de prevención. Si no hay presencia policial en los horarios de mayor riesgo, los ataques continuarán”, señaló Ojeda.

Ojeda criticó al gobierno por la falta de acciones preventivas, señalando que la unidad policial especializada carece de presupuesto suficiente y que la “Ley Jerí” aún no ha sido reglamentada. Además, cuestionó que no se haya declarado el estado de emergencia como se había prometido.

Los atentados se concentran entre las 5:00 p.m. y 11:30 p.m., y entre las 6:00 a.m. y 8:00 a.m., según el gremio.

El paro, aclararon desde Transportes Unidos, no está relacionado con reclamos por papeletas o antigüedad vehicular, ni responde a agendas políticas.