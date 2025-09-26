Conductores reclaman mayor seguridad durante protesta que inició en Los Olivos y avanza rumbo al centro de Lima. CAPTURA CANAL N.
Los transportistas de la Línea 41 paralizaron sus actividades en Los Olivos y emprendieron una movilización hacia el Congreso de la República.

Los conductores indicaron que la protesta responde a la falta de seguridad en las vías, situación que afecta a choferes y pasajeros.

Noticia en desarrollo...

